癌症-器官移植患者等免疫力低下者130万人开始接种第4次疫苗. February. 15, 2022 07:48. by 刘根亨记者、金素英记者 noel@donga.com,ksy@donga.com. 14日，针对高危人群的新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫苗第4次接种正式开始。癌症患者、接受器官移植的人等免疫力低下者约130万人是首批接种对象。他们如果利用剩余疫苗，从当天开始可以接种，从28日开始可以指定日期接种。 韩国政府14日提出了上述内容的新冠肺炎疫苗第4次接种计划。继免疫力低下之后，疗养医院、设施入所者及从业人员约50万人将从3月开始进行第4次接种。第4次接种对象是完成第3次接种120天的人。但是，如果有集体感染危险等理由，可以在第3次接种90天后开始接种。 政府把“减轻医疗体系负担”作为实施第4次接种的理由。60岁以上高龄层在第三次接种后，最近过了3个月以上，新冠病毒确诊患者人数再次呈增加趋势。在全体确诊患者中，高龄层比率在上个月第四周为8.0%，但本月第二周增加到了11.7%。以14日0时为准，新增确诊患者为5.4619万名，连续5天保持在5万名左右。这一数字是一周前的7日（3.5286万名）的1.5倍。特别是危重症患者在17天后再次增加到了300名左右（306名）。 防疫当局表示，不考虑普通国民进行第4次接种。因为世界卫生组织（WHO）、欧洲医药品厅（EMA）等对现有疫苗的反复接种提出否定意见等，认为没有充分的根据。政府表示，不考虑只给第4次接种者提供防疫通行证优惠的方案。 政府决定从14日开始只向隔离当事人支付新冠肺炎生活支援费。之前，以隔离者家庭的全体家庭成员为标准，支付了支援金。今年也决定延长地方税缴纳期限或推迟征收。另一方面，在政府部分放宽防疫政策的情况下，随着确诊患者持续增加，部分人出现了“不服防疫”的动向。随着对低危险群在家接受治疗者的监控中断，利用卫星定位系统（GPS）的自我隔离应用程序也消失，出现了违反防疫方针进行外部活动的新冠病毒确诊患者。

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