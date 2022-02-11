韩国去年经常项目收支顺差883亿美元…5年来的最高值. February. 11, 2022 07:34. by 朴民優 minwoo@donga.com. 韩国去年全年经常收支（Current Account•即“经常项目”收支）实现883亿美元（约105.6万亿韩元）顺差，创下了5年来的最高值。但是，由于原油等原材料价格的暴涨，进口比出口增长更快，因此未能达到韩国银行的预测值。 据韩国银行10日发表的国际收支（暂定）数据显示，去年经常收支顺差规模为883亿美元，比前一年（759亿美元）增加了16.3%（124亿美元）。继2015年（1051.2亿美元）、2016年（979.2亿美元）之后，顺差规模位居历史第三位。 但这一数字低于韩国银行当初预测的顺差规模（920亿美元）。商品收支顺差为762.1亿美元，比一年前减少了44亿美元。因为去年全年出口（6500.1亿美元）比前一年增加了25.5%，但由于原材料价格的暴涨，进口（5738.1亿美元）剧增了31.2%，超过了出口增加率。 仅从去年12月来看，经常项目收支顺差为60.6亿美元，连续20个月保持顺差。但是顺差规模骤减至一年前的一半水平。韩国银行预计今年经常项目收支也会出现顺差，但随着原材料价格的持续上涨，今年的顺差规模也很有可能低于预测值。

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