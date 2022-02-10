华丽城市的背面. February. 10, 2022 07:50. . 因思想和行动等差异而分裂的集团被称为“派”。印象派、野兽派、立体派等美术史上存在多种画派。在美国，还有垃圾箱画派（Ashcan School）。艺术家集团的名字竟然是“烟灰缸派”！这个令人印象深刻的名字来源于乔治•贝洛斯的画作。这是三名流浪汉仔细翻找烟灰缸的素描。 垃圾箱画派在19世纪末和20世纪初以纽约为中心展开了活跃的活动。他们拒绝当时画坛的主流印象派或保守的官学派美术，试图画出具有美国特色的画作。贝洛斯在30岁时画的这幅画是充分体现垃圾箱画派特征的代表作。 冬天在布鲁克林码头边，一群工人正焦急地站着等待着什么。今天有工作吗？他们负责的是从停泊的船上装载马匹和货物的工作。虽然是低工资，但也很难找到工作。画面左侧的男子可能是没找到工作，低着头。工友们看着他的心情似乎也不舒服。隔岸曼哈顿，富人们居住的高楼大厦竞相站立着。这是亲手建造那些大楼的工人一辈子梦寐以求的房子。粗糙冰冷的江水则起着彻底区分城市贫民和富人的警戒作用。对于失去希望的他们来说，生活会不会像扔在烟灰缸里的烟灰一样灰暗呢？画家通过贫困工人的形象，真实地展现了华丽的城市纽约的另一面。 贝洛斯在43岁时就早早夭折，生前没能进入伟大的画家行列。垃圾箱画派的画作也被立体派和野兽派所排挤，被认为是落后于时代的画作。但是，贝洛斯现在被认为是20世纪初最重要的美国画家。2014年伦敦国家画廊以2550万美元的价格购买了这幅画。这是英国国立美术馆收集的第一部美国主要作家作品。

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