北京奥运圣火时隔14年之后将再次被点燃. February. 04, 2022 07:46. by 姜泓求 windup@donga.com. 时隔14年，中国北京将再次燃起奥运的火花。以4日晚9点举行的开幕式为开端，2022年北京冬奥会将进入为期17天的激烈角逐。北京是奥运会历史上第一个同时举办夏季、冬季大会的城市。 举行开幕式的中国北京国家体育场是2008年北京夏季奥运会当时举行开闭幕式、田径、男子足球决赛的地方。因其独特的设计被称为“鸟巢”。但这次除了开闭幕式以外，不会另外举行比赛。总导演也是2008年开闭幕式总导演张艺谋导演。此次开幕式约100分钟，将有3000多名演出者参加。其中95%左右是10多岁的年轻人。在长达4个小时的2008年开幕式上，当时有1.5万多人参加了演出。考虑到新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情的扩散和寒冷的天气等，缩减了规模。再加上美国等部分西方国家表现出外交抵制的意向，外宾也减少了。东道主中国的国家主席习近平、俄罗斯总统普京等将出席开幕式。 开幕式之火的最终点火者、点火方式等都保密。2008年，中国体操英雄李宁（59岁）身上挂着钢丝，沿着赛场屋顶内侧墙壁奔跑，点燃了圣火台。张导演已经公开表示：“将以创意性的点燃圣火的方法让人们大吃一惊。”由于一直使用氢气作为圣火燃料，因此也有人对环保点火方式表示期待。另外，最终点火者候选人有在历届冬奥会上获得6枚奖牌的短道速滑代表王濛（37岁）、在2008年夏季奥运会上获得3冠王的体操代表邹凯（34岁）等。PS：此次北京冬奥会主题口号为“一起向未来”。

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