“警示灯”，担心第二个“产业之米”电池出现技术外泄. February. 04, 2022 07:47. by 边钟国记者•李建赫记者 bjk@donga.com,gun@donga.com. 继半导体之后，被称作第二个“产业之米”的电池产业出现了技术外泄的忧虑。3日，据相关业界及当局透露，LG能源解决方案在今年年初接到了美国通用汽车（GM）的为难要求。LG能源解决方案决定与GM成立电池合作公司，在美国建立3家工厂。经确认，通用汽车方面在合作公司相关协商过程中，以确认电池安全性为由，要求提供电池实验结果等敏感技术信息。 正在推进与SK-ON建立电池合作公司的美国福特也要求SK方面共享电池内部充电材料的密度相关技术信息。这一事实在双方进行协商的过程中，福特方面向韩国政府确认相关技术是否属于禁止泄露的国家核心技术的过程中被爆出来。据悉，三星SDI也在与美国新生电动汽车企业Rivian讨论电池合作时，对方无理要求共享技术，导致讨论破裂。 美国整车企业今后在降低对韩国电池企业的依赖度、推进直接生产电动汽车电池的“电池内在化”的过程中，这种技术泄露矛盾可能会持续下去。某业界相关人士表示：“不仅要担心技术外泄，对于缩短整车企业的电池内在化时间，削弱韩国电池竞争力这一点也需保持谨慎”，“有必要完善预防外泄的法律制度。”

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