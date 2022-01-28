面对朝鲜狂暴挑衅，美国任命“制裁主角”为韩驻大使，忍耐力已见底. January. 28, 2022 07:52. . 朝鲜昨天向东部海域发射了两枚看似短程弹道导弹的发射体。据推测，发射体是新型大口径操纵火箭炮。今年以来朝鲜已是第六次进行导弹挑衅，距离其发射巡航导弹仅两天。在这种情况下，美国总统拜登将国务院对朝鲜制裁协调官和负责情报调查局的助理国务卿菲利普·戈德伯格内定为空缺了一年多的驻韩大使，要求韩国政府予以认可。 朝鲜在一个月内平均每四天发射一次，前后6次共发射10枚，这种挑衅实属罕见。朝鲜从高超音速导弹开始发射，还发射具有回避机动和大量打击能力的多种导弹综合套装，展示了核、导弹战斗力的高度化。美国正陷入与中国、俄罗斯的对抗局面，韩国正面临大选，朝鲜趁机展示自己的存在感，企图扩大韩美之间的离间，压迫美国态度发生变化。 对于这样的朝鲜，美国正在进一步强化原则性的应对基调。美国昨天也谴责朝鲜违反联合国决议，同时敦促朝鲜响应对话。与此同时，美国正在一再发出“忍耐力已经见底”的警告信息。与过去奥巴马政府启用知韩派外交官和总统亲信、特朗普政府启用军队出身不同，拜登政府提名精通对朝鲜制裁的资深外交官为驻韩大使，相比灵活性，更注重原则论。 最近朝鲜受到网络攻击的迹象受到关注，也是因为这个原因。朝鲜外务省、《劳动新闻》、高丽航空等主要机关的网站在14日、26日两次瘫痪。就其原因，专家们认为，相比内部缺陷，更有可能是外部的DDos攻击。2014年，美国也曾阐明“按比例应对”朝鲜入侵索尼影业后，朝鲜的互联网因遭受分布式拒绝服务攻击而瘫痪。不能排除美国启动了隐秘的网络作战的可能性。 朝鲜的连锁挑衅不仅没有引出美国的对朝让步，美国反而将现有的对话和外交优先基调转变为制裁和施压。美国在已进行单方面对朝制裁的同时，还在推进联合国层面的制裁。即使由于中俄的反对导致联合国无力制裁，也会加强同盟和友邦的制裁网络，进一步勒紧朝鲜。金正恩政权应该苦于不知何时会被中国抛弃的担忧和饥饿的居民们的怨声。难以坚持许久的。

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