拜登：“如果俄罗斯入侵乌克兰，将直接制裁普京”. January. 27, 2022 07:54. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 美国总统拜登当地时间25日表示，如果俄罗斯入侵乌克兰，将直接制裁俄罗斯总统普京。他发出了强烈的警告，即美国有可能断绝与俄罗斯的外交关系，回到冷战时期的对抗格局。 拜登当天在华盛顿会见记者时，被问到“如果俄罗斯入侵乌克兰，是否会对普京总统个人进行制裁”时，他回答说：“是的。我们会看到（制裁）。”到目前为止，美国列入制裁名单的外国首脑只有朝鲜国务委员长金正恩（2016年）、委内瑞拉总统马杜罗（2017年）、伊朗最高领导人哈梅内伊（2019年）。这些国家实际上都是与美国断绝外交关系的国家。如果成为美国的制裁对象，在美国境内的资产将被冻结，并被全面禁止与美国个人、企业进行交易。 特别是，拜登政府高层当局人士当天表示：“正在与天然气生产国讨论增加全世界主要天然气的产量，向欧洲供应天然气的方案，”“即使（俄罗斯）减少对欧洲的能源供应，欧洲也可以确保替代能源供给源。”美国所构想的金融、出口制裁措施将禁止占俄罗斯总收入三分之二的石油和天然气出口。 白宫高层相关人士表示：“过去的渐进式制裁方式已经退出，”“此次将从（制裁）梯子的顶点开始，继续维持下去。”这意味着将同时实施对整个俄罗斯政治经济造成直接打击的超强制裁，并长期持续下去。

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