美国半导体库存不足5天…供不应求状况或将至少持续6个月. January. 27, 2022 07:54. by 兪載東 jarrett@donga.com. 据一项调查结果显示，随着全球半导体供应困难日益严重，各企业的半导体芯片库存量在2年内下降到了八分之一水准。 美国商务部25日（当地时间）表示，收集半导体供应网络相关信息后得出了上述结论。此次发表是商务部于去年11月从三星电子和SK海力士等全世界150多家半导体制造及需求企业得到包含库存和销售信息等资料后进行分析的结果。 商务部表示：“半导体芯片平均库存量在2019年达到40天，但去年降至不足5天，而且核心产业领域的库存量更少。” 商务部接着表示，“去年对半导体芯片的平均需求比两年前的2019年多17%。供需之间存在重大分歧（严重不平衡）。” 报告书指出，如果因此而在海外发生半导体工厂关闭2、3周等干扰因素，美国国内的制造设施就会出现障碍，有可能会出现暂时解雇工人的情况。接受此次调查的企业预测说，半导体供求不平衡状况至少会持续6个月。 针对供应困难的情况，商务部打出了“价格调查”这张牌。美国商务部部长吉娜•拉蒙多当天在新闻发布会上解释说：“在此次调查中，发现通过经销商销售的芯片以非正常的高价出售，因此打算对这种销售惯例展开调查。”虽然没有具体说明调查领域，但预计将包括商务部指出的（半导体芯片）“不足”的医疗器械及汽车芯片等领域。但有人指出，仅凭当局行使调查权限，控制供应的对策，根本无法解决半导体不足现象。 拉蒙多部长表示：“就半导体供应问题，我们几乎没有摆脱危机”，“半导体供应网络非常脆弱，将持续到我们增加生产为止。”

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