现代汽车将利用量子计算机开发下一代电池. January. 21, 2022 07:39. by 金在亨 monami@donga.com. 现代汽车20日表示，将与美国量子计算机企业IONQ携手合作，开发效率性和稳定性得到提高的新一代电池。 据悉，量子计算机的运算速度比目前拥有最高性能的超级计算机快数百万倍。它可以通过量子单位的模拟来计算复杂的分子结构和化学反应。因此，该技术将成为解决电池材料、新药开发、宇宙航空等领域一直未能解决的难题的未来核心技术，备受关注。德国梅赛德斯奔驰、宝马、日本丰田等海外成品车企业为开发高效率电池和改善制造工艺，纷纷与量子计算机专门企业建立了合作关系。 被选为现代汽车合作伙伴的IONQ是量子计算机领域著名学者、杜克大学教授金相正和马里兰大学教授克里斯•门罗于2015年成立的公司。该企业以开发出在常温下也能工作的量子计算机而闻名。去年10月，该公司作为纯量子计算机开发企业首次在纽约证券交易所上市，可谓是备受瞩目的地方。通过此次合作，现代汽车计划制造出模拟锂氧化物结构和能源的“电池化学模型”。该模型有望提高锂电池的性能和稳定性，并提高费用效率。 随着电动化成为大趋势，整车企业引进量子计算机的事例越来越多。2018年11月，德国大众汽车与加拿大电子计算机公司D-Wave合作发布了一项基于量子计算的交通优化技术。这是一项实时收集周边车辆数量和速度等数据，找出最优化移动路径的技术。梅赛德斯奔驰和丰田分别参加了IBM和日本民官协议会，投入了寻找电池新材料的研究。 据分析，最近把研究开发(（R&D）组织的重心从内燃机引擎改编为电动化开发的现代汽车也出于同样的原因，把目光转向了量子计算机的应用。现代汽车基础先行研究所所长兼氢燃料电池事业部长（副总经理）林泰源表示：“将伺机通过量子计算机抢占新一代电池市场。”

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