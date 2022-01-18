相比真心，结果更为重要. January. 18, 2022 07:51. . 1950年12月31日，新年前夕，中国军队发动了第三次进攻。就像被称为幽灵部队一样，中国军30日隐身在战壕内准备进攻。连出战壕办事（上厕所）也被禁止。由于这一攻势，临津江战线被突破，联合国军被驱赶至首尔南侧。生生留在我们记忆中的“1·4后退”，就是这场攻势的结果。 两天前的12月29日，由于中国军的介入，原本鸭绿江就在眼前的联合国军被赶到临津江，美国参谋长联席会议判断6·25战争已没有希望。“联合国军无力战胜中国军。向联合国成员国要求增援兵力是不可能的。韩国地形对我们不利。美国不能派遣更多的地面部队。美国不能在韩国境内进行可能引发世界大战的赌博。” 参谋长联席会议对麦克·阿瑟说：“先撤退到锦江防线，阻止中国军。”“如果连锦江防线都崩溃，我们就撤到日本。” 麦克·阿瑟极度愤怒。他以强硬的语调写了一封信，主张美国绝对不能放弃韩国，甚至还提到了极端手段，主张应该能够防御、必须防御中共军。 美国知识界至今仍有很多人感慨，参加6·25战争是错误的，美国的年轻人到不必要的战场流血。他们嘲笑麦克·阿瑟提到的极端手段。麦克·阿瑟并不是为了韩国，而是因为得了总统病的他不能接受失败的耻辱，所以提出了这种不像话的主张。参谋长联席会议人士也是这样想的。 在这惊险的情况下，联合国军虽然在第三次攻势中处于弱势，但还是坚持了下来，并发动第四次攻势打退了敌人。放弃战争的主张在一个月后消失。不管麦克·阿瑟的真心是什么，大韩民国都从中受了益。对我们来说，重要的不是真心，而是结果。这就是国际政治。 历史学家

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