朝鲜再次发射导弹……今年以来第四次. January. 18, 2022 07:52. by 申振宇记者、申圭镇记者 niceshin@donga.com、newjin@donga.com. 朝鲜17日又向东部海方向发射了两枚导弹。这已是今年第四次导弹挑衅。此前，朝鲜曾于5日和11日在慈江道一带发射高超音速导弹，14日在平安北道义州发射铁路机动短程弹道导弹，此次又在平壤试射短程弹道导弹，向国内外展示了可以在朝鲜全境任何地方“对韩国实施战术核武器打击”的特点。 据韩国军联合参谋本部当天透露，被推测为“朝鲜版伊斯坎德尔（KN-23）”的两枚短程弹道导弹于上午8时50分和54分左右，在平壤顺安机场一带射向东北方向东海上。据悉，该导弹顶点高度为42公里，飞行380公里，击中咸镜北道舞水端里前海的蛋岛（目标岛）。KN-23在下降阶段进入低高度时，会急升机动，难以拦截。 韩国军方认为，朝鲜进行此次试射，是为了测试短程弹道导弹的连续发射能力及准确性。这是自2017年“火星-12型”中远程弹道导弹挑衅后，时隔4年零4个月再次正式确认在平壤一带试射。 青瓦台当天就朝鲜的挑衅召开了由青瓦台国家安保室长徐薰主持的国家安全保障会议常任委员会紧急会议，表示“非常遗憾”。

한국어