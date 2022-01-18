“放松防疫通行证，减少了不便”“奥密克戎正在扩散，令人担忧”. January. 18, 2022 07:52. by 金基润记者 pep@donga.com. 韩国将从18日起在大型超市、百货商店、电影院等地解除此前适用的新冠防疫通行证（接种证明、阴性确认制），17日市民们对此喜忧参半，喜的是“幸亏减少了繁琐”，忧的是“奥密克戎毒株正在扩散”。 17日，来到首尔永登浦区某大型超市的高某（65岁）高兴地说：“每次买菜时，如果不用准备防疫通行证，会方便一些。”上班族李尚根（音，33岁）也表示：“每次都代替未接种疫苗的家人独自去超市，幸亏以后不用这样了。” 也有人表示担心。17日下午，来到首尔麻浦区某电影院的罗某（34岁）说：“奥密克戎毒株扩散严重，解除适用防疫通行证，是操之过急的决定。”读书室是被解除适用防疫通行证的行业，经常使用读书室的金某（30岁·就业准备生）说：“更加感到不安了。”在家工作的上班族朴某（33岁）也表示：“还不能说新冠疫情的扩散趋势有所减弱，这么种措施是没有道理的。” 虽然政府17日决定解除防疫通行证，但解除适用时间为第二天18日，因此出现了混乱。仁川市延寿区某大型超市认为解除的时间是17日，在没有确认防疫通行证的情况下让顾客入场，后来又重新开始确认。在庆尚南道昌原市的一家大型超市，店员要求“出示疫苗接种证明”，一位70多岁的女性反问道：“不是从今天（17日）开始就不需要了吗？” 网吧、室内体育设施等继续适用防疫通行证的业界表示不满说：“此次措施有失公平。”经营网吧的李日河（42岁）吐槽说：“我们的防疫也很彻底，很难接受还要适用防疫通行证。”

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