一只发现100枚地雷的探雷鼠死亡……引发哀悼“真正的英雄”的浪潮. January. 13, 2022 07:49. by 金秀贤记者 newsoo@donga.com. 一只在柬埔寨探测出100多枚埋在地下的地雷、挽救了无数人生命的非洲鬼怪鼠的死亡，令很多人表示哀悼，称其为“真正的英雄”。 英国广播公司（BBC）等媒体当地时间11日报道说，今年8岁的探雷鼠“马加瓦”（意为勇气，照片）上周末去世。马加瓦2013年出生于非洲坦桑尼亚索科伊内大学，接受了寻找地下地雷的训练。据美国《纽约时报》报道，马加瓦等大型啮齿动物在30分钟内就能在网球场（约260平方米）面积的地方找出埋设的地雷。据说用金属探测器需要4天左右的时间。 马加瓦2016年在柬埔寨作为探雷鼠开始了首次活动。上个世纪六七十年代经历残酷内战的柬埔寨全境埋有数百万颗地雷。此后，马加瓦探测面积约22.5万平方米的危险地带，发现了71枚地雷和38个哑弹。2020年，马加瓦在啮齿类动物中首次获得了被称为“动物最高勋章”的英国动物保护团体PDSA的金牌。去年6月，马加瓦在结束5年的探雷工作后退休。 训练马加瓦的比利时非营利团体“对人地雷探测开发机构（APOPO）”当天表示：“马加瓦的出色嗅觉使柬埔寨人可以生活、工作、玩耍，而不用担心失去生命或四肢。它的遗产将继续被人们铭记。”

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