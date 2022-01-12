朝鲜时隔6天再次以高超音速导弹挑衅，且在安理会开会之日公然发射. January. 12, 2022 07:51. . 朝鲜昨天再次向东部海域发射了被推测为高超音速导弹的发射体。这距离5日新年首次发射导弹刚刚6天。此次挑衅是在联合国安理会召开闭门会议讨论朝鲜导弹挑衅问题之后进行的。韩国军方评价说，朝鲜导弹的飞行速度和射程比以前有所进展，目前正在对诸元和特征进行精密分析。韩国政府在表示“强烈遗憾”的同时，再次敦促朝鲜重返对话。 朝鲜在联合国安理会开会讨论之时发射导弹的举动表明，朝鲜不会在意国际社会的制裁，将根据自己的武器开发日程继续发起挑衅。朝鲜此前一直主张开发新武器是正当行为，要求取消“双重标准”。通过此次挑衅，朝鲜重申了不会屈服于外来施压的意志。与此同时，由于韩国军方几天前曾称朝鲜“夸大导弹性能”、贬低朝鲜试射高超音速导弹，朝鲜此举是有意为之、用武力示威进行反驳。 朝鲜肆无忌惮的挑衅行为与美中之间的全方位霸权竞争和美俄在欧洲战线的对抗等新冷战国际秩序不无关系。随着仿佛是东西冷战时期的“美国对中俄”对决格局趋于明显，国际社会的对朝制裁共同战线也逐渐瓦解。朝鲜不会放弃这样的机会。昨天的挑衅也发生在围绕乌克兰的美俄战略稳定对话再次确认原有立场、联合国安理会没有拿出起码的对朝措施而告结束之后不久。 今后，随着朝鲜的挑衅变得越来越大胆，国际社会更加无力应对，处于危险正中央的就是韩国。朝鲜铆着劲儿开发的新武器，是可以打击韩国全境的短程武器。这与只重视大洋彼岸韩半岛局势管理的美国的处境完全不同。但现政府却以韩美合作为借口，急于安抚朝鲜。如此以往，如果连同盟都已变心，我们有何应对之策吗?

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