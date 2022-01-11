每天50万吨的“垃圾大流行”，不能就这样放任不管. January. 11, 2022 08:13. . 韩国日均垃圾排放量超过了50万吨。据环境部下属的韩国环境公团统计，在新冠疫情开始的2020年，日均垃圾发生量为540872吨，比前一年增加了8.8%。发生量和增加幅度都是历史最大规模。按年标准计算是1.9740亿吨。考虑到这一增长趋势，推测去年已超过2亿吨。 特别是塑料垃圾的增加趋势尤为明显。在新冠疫情之前，韩国人均塑料垃圾排放量为88公斤，继美国（130公斤）和英国（99公斤）之后位居世界第三。但是，由于新冠肺炎，随着送餐和快递订单的增加，一次性塑料和包装材料的使用剧增。2020年家庭分离排放的废塑料为3065吨，比前一年增加了17.7%。绿色和平组织去年公布的资料显示，国内普通家庭一周内扔出来的一次性塑料垃圾平均达92个。也就是说，新冠大流行导致了“垃圾大流行”。 问题是处理海洋污染主犯塑料垃圾的填埋地和焚烧设施严重不足。全国三分之一的垃圾填埋地即将饱和，但确保新的填埋地却未能加快速度。由于担心焚烧垃圾时排放的有害物质，很难增设焚烧厂。 要想避免塑料灾难，只能少用、重复使用。政府决定，以到2025年为止减少20%塑料垃圾为目标，从4月开始禁止在咖啡厅内使用一次性用品，从11月开始禁止便利店等小规模店铺使用塑料袋。与发达国家的塑料使用规定相比，这远远过于宽松。为了减少塑料消费，应该制定果敢、长期的路线图，说服市民参与。塑料再利用率仅为56%也是个问题。提高各家庭的塑料垃圾分类排放参与率，从塑料制造阶段开始引导再生原料使用的政策迫在眉睫。有必要全力支持废旧塑料再利用技术开发及其商用化。

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