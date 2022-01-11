羽生结弦-内森•陈，北京冬奥会花样滑冰大对决. January. 11, 2022 08:13. by 金東昱 creating@donga.com. 2022年北京冬季奥运会男子花样滑冰比赛将压缩为首次在实战中尝试“阿克塞尔四周半跳”的羽生结弦（28岁•日本）和自由运用5种四周跳跳跃动作的内森•陈（23岁•美籍华裔•陈巍）之间的对决。 10日，在美国田纳西州纳什维尔普利司通竞技场举行的全美花样滑冰锦标赛男子单人自由滑比赛中，陈巍获得了212.62分。加上前一天在短节目中拿到的115.39分，他以总分328.01分，力压伊利亚•马利宁（302.48分）、文森特•周（290.16分），获得了大赛6连冠。美国冰上竞技联盟竞技力提高委员会计划，以锦标赛结果和之前大赛中表现出的竞技实力为基础，决定参加奥运会的选手，因此，陈巍参加北京冬奥会已成定局。 陈巍是阻止羽生结弦在奥运会上实现三连冠的最大对手。陈巍在国际滑联（ISU）世界锦标赛上获得了3连冠（2018年、2019年、2021年）。2020年世锦赛没有举行。他在大奖赛总决赛也从2018年到2020年连续3次夺冠，技术已经非常成熟。但在首次参加的2018年平昌冬奥会的短节目中，由于接连的跳跃失误，陈巍仅排在第17位，在自由滑中虽然占据首位，但综合排名仅排在第5位，未能获得奖牌。 陈巍的四周跳动作的实战成功率很高。Flip（飞利浦）、lutz（勾手）、loop（后外结环）、salcow（后内结环）、toe loop（后外点冰）等5个跳跃动作都可以完成四周跳。在锦标赛自由滑比赛中，陈巍在成功完成5个四周跳动作后说：“（跳跃失误的）蠢事总是会发生。但是那种事应该不会出现在身上”，表现出了很大的自信。 羽生结弦在2014年索契和2018年平昌冬奥会上获得了2连冠。但是去年他因脚踝受伤休息了8个月左右，没有参加2021~2022赛季的两项大奖赛。虽然有人预测他很难参加奥运会，但去年12月他在日本锦标赛上第六次夺冠，获得了奥运会入场券。 羽生结弦的跳跃也很稳定，表现力也很强。再加上他滑冰的基本功非常扎实，所有技术都能得到执行分数（GOE）。但是羽生结弦为了对抗陈巍，他将以任何选手此前在实战中都无法成功完成四周半跳跃为武器参加奥运会。在日本锦标赛上，羽生结弦也曾尝试过四周半跳，但因旋转次数不足而被判为降级。羽生结弦说：“不能放弃Axel（阿克塞尔）跳跃动作。为了我自己和支持我的所有人，我一定会成功的。”

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