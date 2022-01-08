在离开人世的弟子的母校建立名誉殿堂的老师. January. 08, 2022 07:54. by 張基祐 straw825@donga.com. 老师为了纪念留下奖学金离开人世的弟子，在弟子母校建立了“名誉殿堂”。 忠北清州衿川高中7日举行了展示“白归宝奖学金”纪念牌等的名誉殿堂开馆仪式。该校毕业生（已故）白归宝在读高三的1999年，认识了当时担任自己班主任的现任校长金明哲。在美国出生的白某必须在22周岁前选择国籍。白某向金校长吐露了自己的苦恼，称“如果选择美国国籍，可能会受到不想入伍的指责”，金校长当时建议说“只要取得美国国籍后入伍就可以了”。也就是说，即使拥有外国国籍，也可以自愿入伍。 向老师承诺“一定会那样做”的白某于2004年休学后回国加入了海军陆战队。但几个月后，他却因肺炎去世了。 胸怀儿子埋怨金校长的白某的母亲每年显忠日都会去大田国立显忠院。每当这时，她都会发现儿子墓碑前有鲜花，后来才知道金校长十多年来一直都在放鲜花。母亲在消除怨恨后，于2015年5月将儿子留下的国家慰问金和有功年金的5000万韩元捐赠给了衿川高中。 去年8月就任衿川高中的金校长决定为白某等人建立名誉殿堂。听到消息后，白某的同学们又添了500万韩元。金校长说：“希望这里能成为永远记住为衿川高中做出贡献的人们的爱和真诚的场所。”

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