三星推出Galaxy S21“粉丝版”. January. 05, 2022 07:57. by 徐亨錫, 郭道英 skytree08@donga.com,now@donga.com. 三星电子公开了集“粉丝（Fan）”喜爱的诸多功能于一身的新智能手机“Galaxy S21 FE”。“FE”是“粉丝版（Fan Edition）”的缩写，是专门收集智能手机、平板电脑等顶级旗舰机型中的核心功能，降低价格销售的单独产品群。 3日（当地时间）在美国拉斯维加斯公开的Galaxy S21 FE的设计与Galaxy S21系列相似。正面搭载了6.4英寸动态AMOLED（主动型有机发光二极管）显示屏。前置摄像头是在画面上端中间打孔的“穿孔”形态。显示屏扫描率（1秒钟显示的画面数）为120Hz，上下移动菜单或观看视频时，可以看到流畅的画面转换。而在手机背面，被称为“相机岛”的背面相机突出部分和整个背面流畅地连接在一起。 应用程序处理器（AP）采用了与Galaxy S21系列相同的零部件。厚度为7.9毫米，与Galaxy S21相同，电池容量为4500mAh（毫安时），比Galaxy S21 Plus（4800mAh）稍小。此外，还支持无线充电和防水防尘。还可以使用前后摄像头同时录制前后影像的“双重录制”功能。根据机身内存不同，由6GB、8GB型号构成，存储容量分别为128GB和256GB。价格以6GB内存为准为699美元（约84万韩元）。 三星电子将于11日在世界100多个国家推出Galaxy S21 FE。与前作“Galaxy S20 FE”不同，韩国暂时被排除在销售国之外。三星电子计划根据市场的反应，讨论是否在国内上市。业界认为，新一代旗舰智能手机“Galaxy S22”系列将于下月上市，因此FE型号新产品在国内销售的可能性很小。

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