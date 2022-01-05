韩国军方把“翻越铁栅栏前往朝鲜”误认为“投奔韩国”，向青瓦台错误报告. January. 05, 2022 07:58. by 申圭镇记者、尹相虎 军事记者 newjin@donga.com、ysh1005@donga.com. 经确认，在“脱北者”A某1日越境前往朝鲜时，韩国军22师误以为他是从朝鲜越境投奔韩国，并把这一错误判断向青瓦台作了报告。一线部队在第一阶段做出错误判断，这一判断又被报告到了最高层，因此有人指出，政府可能因此错过了举报A某等的应对危机的“黄金时间”。 据政府消息人士4日透露，一线部队1日晚9时20分左右用热成像显示仪在非军事区内监视哨所的补给炉一带捕捉到了A某。当时，A某已经越过最前方警戒部队铁栅栏北上约1公里。此时，部队方面认为距离军事分界线只有数百米的A某是归顺者。上述内容在晚上9点半以后也报告给了联合参谋本部及青瓦台危机管理中心。隶属于国家安保室的危机管理中心是系统性、迅速管理国家危机情况的“总控塔”。 结果，22师的最初错误判断导致了未能把A某捉拿归案。尽管傍晚6点40分左右监控画面清晰地拍到了A某越过最前方警戒部队铁栅栏的场面，但军队错过了采取回放录像的措施。 消息人士说：“通常发生危机情况时，危机管理中心也会进行实时报告”，“以一线部队的报告为基础，统一指挥行动，是联合参谋本部的责任。”结果是“一线部队和联合参谋本部都对行动失败负有责任”。 4日结束的联合参谋本部战备态势检查室的现场调查结果显示，监控画面多次捕捉到了A某在越过栅栏之前接近铁栅栏徘徊的样子。据悉，铁栅栏附近的脚印也被清晰地拍到，但部队却放过了上述事前、事后的征兆。

한국어