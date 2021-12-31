凭借医疗团队的殊死搏斗和成熟的国民意识，撑过了新冠疫情的两年. December. 31, 2021 07:52. . 截至12月30日零点、即恢复“保持社交距离”的第13天，韩国新增新冠确诊患者5037人，比实行这一措施之前减少了2000人左右。但是，危重症患者为1145名，是历史上第二多，而且德尔塔和密克戎变异毒株同时扩散，因此不能掉以轻心。 今年2月底开始接种疫苗时，人们还期待今年年底就能实现集体免疫，恢复日常生活。但是，由于迅速而强烈的德尔塔变异的扩散，疫苗的药效并没有持续太久，而且随着确诊患者的剧增，病床不足的困难加重，艰难开始的阶段性日常恢复（与新冠共存）在47天后就面临了中断的危机。 但是，在防止医疗崩溃这一最恶劣情况发生的过程中，在疫情防控最前线展开殊死搏斗的医疗团队居功至伟。民间医院在经营困难的情况下让出了病床，在医护人员在已经连续两年加班的情况下，普通病房的医生和护士也被动员起来，照顾着超过收容限度的患者。119急救队员为了救活一名患者，拨打数十通电话确保病床，保健所公务员则在休假后负责居家治疗患者。 成熟的国民意识也是坚实的防疫资产。虽然因未能尽早引进疫苗而起步较晚，但得益于国民的积极参与，目前疫苗接种率（第一剂86%、第二次剂82.7%）达到了世界最高水平。老龄群体的追加接种（加强针）和12岁至17岁青少年的接种也加快了速度，对控制扩散趋势起到了很大的作用。在今年年初的第三次流行和7月开始的第四次流行的每个重要关头，都要冒着巨大的营业损失参加保持社交距离的个体户们的牺牲也不容忽视。 由于奥密克戎毒株扩散到全世界，很难预测新冠疫情何时会消失。幸运的是，在拥有口服药这一新武器的情况下，迎来了新冠疫情的第3年。截至目前，全国累计确诊患者达62.5967万人，死亡人数达5455人。与其草率地庆祝小小的成功，还不如回顾是否能多救活一个人。对无私奉献的医疗人员给予合理的待遇，对为所有人甘愿承受损失的个体户也要给予适当的补偿。要以基于科学的防疫对策和积极的与国民沟通，构筑能够顺利克服常态化的传染病危机的可持续的保健医疗体系。

한국어