选举结束后上调电费，韩国政府的“朝三暮四”行政. December. 29, 2021 07:41. . 韩国政府决定从总统选举结束后的明年4月开始到年末为止，将电费和煤气费分别上调10.6%和16.2%。仅在一周前，政府还冻结了明年第一季度的电费，但随着对能源公共企业赤字的担忧日益增大，又转向大幅上调，只是将时间推迟到了3月大选之后。 根据去年年底实施的“燃料费联动制”，如果生产电力所需的燃料价格上涨，韩国电力将对电价进行相应的调整。但是发电用烟煤、重油的价格都比去年年末上涨了20%到30%，但由于事实上掌握公共费用上调许可权的企划财政部表示反对，电费一直被冻结。受液化天然气价格在6个月内暴涨4倍的影响，供应城市煤气的韩国天然气公司的赤字也在扩大。如果政府有意抑制价格导致公共企业的能源赤字累积，政府就要用税金补偿相当一部分，总有一天会通过上调价格，转为国民的负担。 问题在于上调的时间。有人指出，早从今年第二季度开始就应上调电费，但政府先是最大限度地硬撑着，后来才决定到明年大选结束之后才涨价。政府表示，因为新冠疫情给个体户带来了痛苦，所以没有办法。但最终只能认为，政府的想法是，如果在大选前涨价，舆论就会恶化，对共同民主党总统候选人不利。这都是把政治拉到经济问题上的做法，与去年4月15日国会选举前文在寅总统决定全民发放灾难补援的做法没有什么区别。不少人批评说，政府打算在“寒冬”的明年1月投入预算创造57万个官制工作岗位，并在3月前延长对个体户的贷款期限、推迟偿还利息等，都是考虑到选举而做出的决定。 政治动机造成的公共费用累积的后果都要由下届政权来承担。这将给政权初期的经济政策运营带来很大的负担。政府在任期内因非科学、理念性的原因动摇国家能源政策根基，到任期末又为获取选举胜利来决定所有政策方向和时间，造成了这一结果。

한국어