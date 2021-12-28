美医疗机构：“新冠病毒不仅扩散到肺部，还扩散到大脑和心脏”. December. 28, 2021 07:51. by 金允艺记者 yeah@donga.com. 一项研究结果显示，新冠病毒在感染后的短短几天内就会扩散到大脑、心脏等人体所有器官，而且可以在体内停留几个月。此前，新冠病毒能否感染呼吸道以外的细胞，一直是科学界争论的对象，因此备受关注。 彭博社当地时间26日报道说，美国国立卫生研究院根据对去年因感染新冠病毒死亡的44名患者进行尸检和研究的结果指出，新冠病毒数日内即可不仅扩散到肺和呼吸道等呼吸系统，也会复制传播到包括大脑和心脏在内的体内其他细胞。 该研究院对出现新冠感染症状并在一个月后死亡的6名患者进行尸检和分析，结果在他们所有人的大脑各处都检测出了新冠病毒核糖核酸。在感染新冠发病230天后，在大脑等体内其他细胞中还发现了病毒的核糖核酸。 该研究院正在讨论将这一结论刊登在国际学术杂志《自然》上的方案。医疗专家们也期待这一研究有助于了解新冠感染症的代表性后遗症“脑雾”（头脑麻木或注意力不集中的症状）的发病原因，以及轻微和无症状患者也会患长期后遗症的原因。 美国南部得克萨斯大学圣安东尼奥卫生科学中心研究团队23日，与重症新冠患者相比，患有轻微症状并痊愈时新冠病毒的体内免疫记忆更持久。他们表示，将佩戴人工心肺机的5名重症患者和8名轻度患者的血液内免疫记忆细胞（B细胞）进行比较的结果显示，轻度患者的B细胞增加比率更高。

한국어