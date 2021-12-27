BTS遭受新冠病毒侵袭，继SUGA之后成员RM和JIN也确诊感染. December. 27, 2021 08:41. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 防弹少年团（BTS）的7名成员中有3人感染了新型冠状病毒（COVID-19）。继24日的SUGA之后，第二天RM和JIN接连被确诊。他们三人都在今年8月完成了新冠肺炎疫苗第二次接种，目前正在接受居家治疗。 BTS所属经纪公司Big Hit Music本月25日通过粉丝社区平台Weverse表示：“RM和JIN于25日晚确诊感染新冠肺炎。”据Big Hit Music透露，RM于上月27、28日和本月1、2日在美国洛杉矶举行的演唱会结束后，停留在美国，于本月17日回国。RM在回国后进行的基因扩增（PCR）检测中被诊断为阴性，并开始了自我隔离，但在即将解除隔离的诊断检查中被诊断为阳性，目前没有任何症状。 6日，JIN从美国回国后，在PCR检查和自行解除隔离时进行的PCR检查中均被判定为阴性。但此后经过追加检查，于25日被确诊。经纪公司表示：“25日下午JIN感觉到了感冒症状，进行了PCR检查，当天晚些时候被确诊。目前有低烧等轻微症状，正在接受居家治疗。”经纪公司解释说，RM和JIN回国后没有与其他成员接触。 此前的24日，成员SUGA被确诊感染新冠病毒。SUGA在洛杉矶演唱会结束后停留在美国，本月23日回国。入境后接受检查并进行隔离，24日被确诊。据经纪公司称，SUGA入境后也没有与其他成员接触，目前没有其他症状。 BTS成员们是继2019年后第二次正式休假。Big Hit Music于6日在Weverse上发布了公告，通知了BTS的休假方针，成员们在美国结束日程后，在当地单独度过了时间。虽然经纪公司没有公布休假时间，但据悉到明年年初为止没有安排特别的演出日程。

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