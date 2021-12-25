美国批准使用默克新冠口服药丸……这是继辉瑞之后的第二种. December. 25, 2021 07:28. by 李恩泽记者、纽约=常驻记者 柳在东 nabi@donga.com、jarret@donga.com. 美国食品和药品管理局当地时间23日批准可紧急使用美国制药公司默克的新冠口服药物“莫那比拉韦”。美国药管局前一天批准了辉瑞公司的“帕克斯洛韦德”，美国目前拥有两种可以使用的新冠口服药物。 莫那比拉韦具有将患者的住院、死亡危险降低30%的效果。在初期实验中，药效可以达到50%，但在最终临床试验中效果进一步降低。由于效果不及当初公布指标，再加上对副作用的担忧，因此与莫那比拉韦相比，可将住院和死亡概率降低90%左右的帕克斯洛韦德预计将被更广泛地使用。不久前，法国取消了5万人份莫那比拉韦的预订单。 英国卫生安全局23日以伦敦帝国学院和爱丁堡大学的研究结果为基础表示：“即使完成了新冠疫苗接种，再接种疫苗加强针，10周后的预防效果也会迅速减少。”英国卫生安全局的报告显示，接种加强针10周后，对奥密克戎毒株的感染预防率下降了15%∼25%。报告还说，分别分析上个月在英国出现的奥密克戎和德尔塔两种毒株的感染事例时后发现，“加强针对奥密克戎的预防效果比德尔塔更快地减少”。 此前已有研究表明，接种两次疫苗后过一段时间，预防效果就会下降，但得出“即使接种加强针，其效果也会减少”的研究结果尚属首次。英国安全卫生局表示：“即使如此，接种加强针也比不接种更有预防效果。防止重症或死亡的效果更大。” 疫苗加强针的效果也会降低的研究结果发表后，英国疫苗接种免疫共同委员会当天着手对是否实施“第四次接种”的评价工作。此前在世界上首次宣布第四次接种计划的以色列，将从26日开始以高龄人士和医疗人员为对象进行第四次接种。

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