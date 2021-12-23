执政党候选人也开始“划清界线”，现在不是文在寅政府吹嘘上台4年半政绩之时. December. 23, 2021 07:59. . 企划财政部昨天书面提交的总统新年主要业务推进计划报告中指出， “上调最低工资，每周52小时等，劳动条件得到了改善，就业人数等雇用量化指标持续改善，分配情况连续4个季度有所改善”，对现政府4年半的经济成果作出了自我评价。就应对新冠疫情的措施，报告指出：“在主要发达国家中，表现出最快的复苏势头。” 报告没有对在任期内导致首尔房价加倍提高的房地产政策失败进行反省。“韩国真的值得骄傲。如果否定和贬低这些成就，就超越了对政府的反对和批评，而是贬低和否定国民所取得的成就。”这些都是支撑上个月文在寅总统“与国民对话”讲话的内容。 去年韩国的增长率下降0.9%，确实比其他发达国家好。但是，就像总统的发言一样，这只是默默遵循政府防疫措施的国民和出口企业的努力、个体户和小商工人的牺牲带来的结果，很难看作是政府的成果。相反，在新冠疫情发生之前，连续两年将经济增长率拉低到3%以下的现政府的“收入主导增长政策”，和新冠疫情发生后迟迟才确保新冠疫苗等政府一再出现的判断错误，拉低了今年的经济恢复速度。 特别是，就业成果并不是值得炫耀的事情。由于4年里最低工资上涨35%，再加上新冠疫情，过去2年里消失的日工工作岗位达到22万个。死板的每周52小时工作制违背了“寻找回家吃晚饭的生活”的宗旨，把收入减少的中小企业劳动者逼向了送货、快递等工作。对于消失的青年打工机会、三四十岁的制造业岗位，用来填补空缺的，只是仅仅今年就创造的82万个官制老人岗位。 更何况，因经济政策失败而产生的副作用推迟到了任期结束之后。超过1000万亿韩元的国家债务将大大制约下届政府的政策运用。由于过度的脱离核电站政策，导致韩国电力的赤字剧增，下届政府一上台就要考虑大幅上调电费。 与强调“自豪感”的政府不同，执政党总统候选人连日来批评现政府的房地产政策失败和过多的税金，并透露出调整脱离核电站政策的可能性，和政府叫板。任期只剩下4个月的政府在这种情况下应该做的，不是坚持“我们没有失败”的精神胜利，而是努力减轻因政策副作用而加大的国民痛苦。

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