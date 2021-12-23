严格的训育. December. 23, 2021 07:58. . 从中世纪初期开始，圣母和婴儿耶稣就成为美术家喜爱的主题。一般都是仁慈、慈爱的母亲用充满爱意的眼神怀里抱着或照料具有特殊能力的婴儿的形象。但是马克斯•恩斯特画得完全不同。我的上帝！圣母居然在打婴儿耶稣。画家为什么把圣母的形象画得如此不敬呢？ 虽然看起来带有反天主教情绪，但实际上恩斯特是在德国严格的天主教家庭中长大的。他的父母为把子女培养成为有信仰深厚、有才能的人奉献了一生。恩斯特虽然没有受过正规的美术教育，但却成为达达主义和超现实主义运动的先驱者。第一次世界大战成为他的生活和艺术的转折点。四年德军参战经验，让他对导致战争的西方文明、传统和思想持十分批判的态度。这幅画创作于他滞留巴黎期间，一经发表便引起亵渎圣母的争议。只有超现实主义同僚们认为这是杰出的幽默。画中的圣母以挫败的表情不讲情面地抽打着年幼儿子的屁股。可能是儿子做了危险的行为，或者惹了很大的祸事。窗户上有三名目击证人。诗人安德烈•布尔顿和保罗•埃吕阿以及画家本人。他们都是超现实主义运动的倡导者。他们并不对圣母的体罚感到惊讶。 法国以严格的子女训育而闻名。直到最近，他们对体罚子女还比较宽容。禁止体罚子女的所谓“打屁股”禁止法也是在2019年才通过的。对恩斯特来说，法式训育可能激发了新的艺术灵感。如果圣母是法国的母亲，即使是神的儿子，在犯错时也会受到惩罚。当然，打孩子的母亲的心一定会流着红色的血泪。美术评论家

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