基于防疫便利主义6个月来回改了5次的上学原则. December. 20, 2021 07:38. . 从今天开始，首都圈的所有幼儿园、小学、初中、高中和非首都圈过密学校将同时进行上学（到校）上课和远程上课。上个月22日开始的全面上学，因政府加强保持社交距离，在一个月后被迫中断。一线学校在寒假只剩下一两周的时候，按照年级分别制定了不同的学校日程，双职工夫妇则根据该日程协调照顾计划，经历了很大的混乱。 教育部6月20日发表第二学期全面上学原则时表示，“无法确认上学率和学生确诊人数之间存在明显的关联”，上学上课的意志非常强烈。但不到三周的7月9日，因第四次大流行，首都圈的保持社交距离被上调到了四级，即宣布停止到校上学，导致很多人的批评：“难道当初是在没有采取防疫对策的情况下强行全面上学的吗?”此后，反复进行部分上学和全面上学，并于本月16日推翻此前公布的“即使启动紧急计划，仍将维持全面上学”的内容，宣布中止全面上学。在6个月的时间里，上学指导方针已经改变了5次，即使受到“无法预测的修修补补式教育行政”的批评，也是无话可说。 在主要发达国家，即使新冠疫情情况严重，也会因担心学业受损而最大限度地敞开学校大门。据联合国教科文组织称，去年1月至9月韩国的小学、初中、高中学校关闭时间共68周，在经济合作与发展组织38个成员国中，列哥伦比亚（70周）、哥斯达黎加（70周）、智利（69周）之后，排在第四位。这比疫情扩散趋势比韩国更为严重的日本（11周）、法国（12周）、英国（27周）、美国（62周）还要长。 在新冠疫情持续两年的情况下，一旦确诊患者激增就先关闭学校大门的做法，只是防疫便利主义和面子行政。因新冠疫情导致的学历下降在今年的“不高考”中也得到了证实。教育当局应该利用此前的防疫经验，营造在学校学习时不用担心感染的环境，提高远程教育的质量，让学生即使不能上学也能在家里接受充分的教育。

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