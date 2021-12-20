谁也不会告诉你. December. 20, 2021 07:38. . “这世界上哪里是森林，哪里是沼泽，谁也不会告诉你”—自赵容弼作词•作曲《梦》中 这是中壮年层熟悉的歌王赵容弼的歌曲《梦》的歌词。以前不了解这首歌词的含义。但是最近没有比这更能让我产生共鸣的了。每当听到这句话，就会产生一种激动人心的共鸣。 几年前，一位经常赐教的老师，与世长辞了。老师在的时候，如果有什么好奇的事或者解决不了的问题，随时可以打电话问，或者直接见面问如何处理。每当这个时候，他都给出了非常明确的解决方法。 在这样的老师去世之后，对于需要做出决断的事情，没有人可以随意提问或给出答案。现在是所有事情都只能独自判断的时候了。很多人都说，人生的重要时刻和紧要关头终究要由自己决定。而且，为了培养明智的判断力，一直努力学习，倾听别人的话。每时每刻都在反复着苦恼，为了得到最好的结果而做出了选择。但是，结果并不总是如人意。对自己的判断产生怀疑或毫无理由的反感的时候太多了。 都说年纪大了就会变贤明，长慧眼。但是像在迷雾中行走一样看不见前方，不知所措的时候更多了。在每当在陌生的地方开车时依靠详细地指路的导航、积累的资料解决问题的人工智能即将成为现实的时代，希望能出现解决所有人的苦恼和告知最佳途径的贤人。希望身边有这样的人，在沉闷的日常生活中，像一束光一样，能详细地告诉你“这世界上哪里是森林，哪里是沼泽”。

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