危重患者连续两天突破一千，应急医疗拉响崩溃警报. December. 20, 2021 07:39. by 李智云记者、李智允记者 easy@donga.com,asap@donga.com. 韩国新冠感染危重患者人数连续两天超过1000人。防疫当局表示，截至19日零时，住院治疗中的危重患者共有1025人。前一天是1016人。从分阶段恢复日常生活（与新冠共存）开始，继确诊患者迅速增加后，危重患者也迅速增加。与新冠共存的第一天即11月1日，有343名危重患者，但仅仅一个月时间就超过了700名。一周内又突破800人，6天后达到900人，4天后达到1000人。 虽然从18日开始实施了限制私人聚会人员和大众利用设施营业时间的高强度防疫措施，但预计其效果将在两三周后才能显现。国家水利科学研究所15日公布的资料显示，即使采取限制4名集会人员等“保持社交距离四级”措施，2周后危重患者仍将达到1147人。 政府担心普通患者的诊疗出现问题。实际上，每个医院急诊室都有新冠患者，普通重症患者和应急外伤患者的治疗变得越来越困难。专家们表示：“如果现在发生安全事故而受伤，可能很难接受正常的急救治疗。要想避免事故，只能无条件地蹲在家里。”

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