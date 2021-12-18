禁止夜间健身引发退款纠纷：会员们“违约金不合理” VS 健身房“我们也受到打击”. December. 18, 2021 07:53. by 吴胜俊记者 ohmygod@donga.com. “如果健身房在晚上9点受到限制，像我这样下班后去健身房的人就很难光顾了。我想退掉会员卡，但对方说是扣除违约金后就不剩什么了。” 上班族刘某（27岁）在上个月实行分阶段恢复日常生活后，购买了健身房一年的会员卡。刘某下班后可以去健身房，虽然比周边的行情贵，但还是选择了24小时营业的健身房。但从18日起，营业时间限制到晚上9点，刘某认为很难使用，所以咨询了退款问题，结果得到了令人失望的答复。刘某说：“这不是单纯的变心行为，如果要退卡，每天要扣除1.2万韩元，还要支付10%的违约金，这不合理。” 最近，由于加强防疫措施，健身馆和学习咖啡屋等的运营截止时间被限制为晚9时，购买月票的消费者因此纷纷表示不满。从这些设施的特性上看，上班族和学生在夜间经常使用，但实际上已难以使用，因此蒙受了损失。 首尔市江南区论岘洞A健身房的相关人士在与《东亚日报》的通话中解释说：“一年的会员卡即使使用一个月也没有退款的金额。”该健身房12个月的使用券为30万韩元，在退卡时，作为违约金，要在会员卡金额中扣除12%和使用期间每天扣除1万韩元。 健身房方面也对退款咨询感到为难。首尔市江南区驿三洞B健身房的一名有关人士表示：“新冠疫情给我们带来了经济打击，而且主要资金是顾客的会员卡费，因此，即使只给几名顾客退款，也很难运营。”

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