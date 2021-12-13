美国法院判决“卖酒给酒后驾驶者的店家，向遗属赔偿356万亿韩元”. December. 13, 2021 07:45. by 李恩澤 nabi@donga.com. 美国一陪审团日前作出判决，卖酒给酒后驾车造成死亡事故的司机的店家要向遗属赔偿3010亿美元（约356万亿韩元）。即，店家明知客人喝得烂醉，仍然卖酒给客人，也要对之后发生的酒后驾驶事故承担责任。 据美国有线电视新闻网11日报道，美国得克萨斯州新艾瑟斯县法院陪审团7日对在事故发生前卖酒给酒后驾驶肇事司机的酒店老板做出了上述判决。报道说，受伤或死亡事件的赔偿金额超过了2011年1500亿美元的赔偿判决，是美国历史上最大的金额。 2017年11月，醉酒司机乔舒亚·德尔博斯克（29岁）在十字路口不顾红灯，以146公里的时速行驶，撞上了塔拉·金德莱德（59岁）和他的孙女奥祖尼·安德森（16岁）乘坐的汽车。该事故导致德尔博斯克和两名受害者全部死亡。据尸检结果显示，德尔博斯克在事发当时血液中的酒精浓度为0.263%，处于醉酒状态。受害者的遗属表示，“卖酒给加害者的酒店也应该知道，加害者因饮酒而身心失控，且有可能对他人造成危险”，对酒店主人提起了民事诉讼。 不过，预计遗属们难以实际得到巨额赔偿金。因为，酒吧已在事件发生后于2019年关门，因为酒店主人也无力支付。遗属方面的律师表示：“赔偿金是象征性的金额。此次事件的意义在于向社会传达警告酒后驾驶的危险性和过度销售酒的信息。”

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