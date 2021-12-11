罗马帝国是如何成为传奇的？. December. 11, 2021 07:13. by 金基润记者 pep@donga.com. 书中揭示了给罗马帝国带来最大影响的凯撒、奥古斯都、戴克里先、君士坦丁。作者是首尔大学历史教育系教授，他认为四个人物拯救了处于危机中的罗马，奠定了大帝国的基础。通过这些人，还讨论了带来时代转换的领导能力。 罗马萌生于意大利山沟。此后，它跨越地中海，建立了扩展到亚洲和非洲的大帝国，建立了西方文明的根基。罗马帝国初期，在欧洲境内实现最大势力扩张的是凯撒。以埃及为中心，将势力延伸到东方世界的凯撒逐渐成为了一名独裁者，后来被布鲁图暗杀。 随后登场的奥古斯都是巩固凯撒建立的帝国框架的人物。他恢复了元老院的地位。为了罗马市民可以随时用水，他建造的渡槽（水道桥）至今仍在欧洲各地留下了痕迹。他被评价为开启了意味着帝国的全盛期和和平期的“罗马和平时期（Pax Romana）”的人物。戴克里先是在50年间平息了18名皇帝统治的军人皇帝时代的混乱的人物。在如今的克罗地亚地区以解放奴隶的儿子身份出生的他，凭借超越身份的统治术登上了权力宝座。把帝国分为东西罗马，还设立了副皇帝。此后，君士坦丁经过米兰敕令，承认了基督教。此后他平息宗教矛盾，于公元324年将拜占庭（现伊斯坦布尔）确定为新首都。 从风靡20世纪90年代的盐野七生的《罗马人的故事》到多样的《希腊•罗马神话》，身处异国他乡的我们至今仍坚持不懈地前往罗马。作者表示：“罗马为我们今天生活的民主共和国奠定了基础，曾是罗马国教的基督教是我们国家23%的国民信奉的宗教。因为通过在私人、公共领域深入我们内部的罗马史，我们找到了新时代需要的答案。”但他同时也补充说，“是否一边倒地赞扬帝国的成功，还需要经过哲学的省察。”

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