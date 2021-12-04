电视剧《地狱》主演刘亚仁：“我们的现实和地狱没什么不同”. December. 04, 2021 07:25. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “印象最深的是‘要想在世界舞台上亮相，刘亚仁最合适’的留言。” 演员刘亚仁（35岁•照片）在3日的视频采访中这样说，似乎有些不好意思的大笑起来。这是他在面对国内Netflix电视剧《地狱》在全球大受欢迎后，评价中让人心情最好的内容的提问时作出的回答。 上月19日公开的《地狱》除了一天之外，到本月1日为止一直位居世界第一。剧中饰演邪教新真理会议长（主席）郑镇洙的刘亚仁也扬名世界。他说：“世界第一是一个不知道如何消化的概念，所以正在经历一个苦恼的过程。”刘亚仁在《地狱》中展现了难以猜测是善人还是恶人的神秘演技。这是为了表现“以最小限度的登场制造最大紧张感的人物”的郑镇洙。为此，他还研究了适合展现空洞眼神的眼皮高度。人们纷纷称赞他是“演技之神”。 《地狱》的世界观乍看上去那么不现实，如天使出现，告知特定的人去地狱的日期，在预告的时间出现地狱使者的内容，以及对不相信新真理会对超自然现象解释的人的厌恶等。但是刘亚仁评价《地狱》是现实作品。他说：“《地狱》可能是在讽刺网络上每天发生的战争和政界。” “眼前所面对的现实（与《地狱》中的现实）似乎没有什么不同。盲目相信从某处捡来的一行信息，强迫自己的信仰……该作品以稍微不同的方式表现了在现实生活中常见的厌恶、暴力和集体疯狂。”

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