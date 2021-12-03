房时爀-黄东赫入选《彭博商业周刊》“年度50人”. December. 03, 2021 07:46. by 林熙允记者 imi@donga.com. 防弹少年团制作人兼HYBE董事会主席房时爀、Netflix电视剧《鱿鱼游戏》的导演黄东赫被选为美国《彭博商业周刊》1日公布的“年度50人”。彭博社严格筛选在商业、娱乐、金融、政治、科学技术领域引领全球潮流的人物和团体、智囊等，每年选出50人 彭博社对房主席评价称，作为培养出防弹少年团的“人气制造者”，今年4月收购了负责贾斯汀•比伯和阿里安娜•格兰德经纪合约的美国经纪公司伊塔卡控股公司（Ithaca Holdings），将K-POP推向了美国音乐事业的中心。 对于黄导演，彭博社称赞他为《鱿鱼游戏》的智囊，并解释说，韩国电视剧在全世界立即引起反响是史无前例的。据彭博社获得的Netflix内部资料显示，《鱿鱼游戏》的制作费用为2100万美元（约247亿韩元），收益却高达9亿美元（1.580万亿韩元）以上。 联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）主席李会晟因今年8月发行第6次气候变化评价报告书的功劳也入选了“年度50人”名单。 此外，彭博社还将美国新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫苗接种活动中担当一轴的药店连锁药店CVS Health的首席执行官（CEO）凯伦•林奇、元宇宙代表企业Roblox的CEO大卫•伯祖基等人选入“年度50人”。今年1月美国前总统唐纳德•特朗普的支持者闯入美国联邦议会时，曾与暴徒作斗争的国会警察尤金•古德曼等也成功入选。

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