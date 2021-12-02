有教养的男人. December. 02, 2021 07:44. . 美第奇家族（Medici Family或译为梅蒂奇家族）赞助有才能的艺术家，引领了意大利文艺复兴美术的黄金期。特别是，桑德罗•波提切利是得到美第奇家族赞助最多的画家。今年1月，他的一幅肖像画在纽约苏富比拍卖会上以9220万美元（约1089亿韩元）的价格成交，引起了人们的关注。画中的男人到底是谁，为什么该画能以如此高价卖出呢？ 据推测，肖像画中的模特是美第奇家族的年轻男子。因为其与波提切利的另一幅画《手持科西莫•德•美第奇勋章的男子肖像》的结构及表现方法相似。男人穿的束腰像神职人员的衣服一样简单朴素，但身穿相当昂贵的服装，蓝色布料在当时的佛罗伦萨非常难寻。如果不是掌握财富和权力的美第奇家族的人，这是一件连想都不敢想的高级服装。在男子手中的鎏金圆形勋章上描绘有14世纪意大利最杰出画家巴托洛梅奥•布加里尼画的圣者形象（《耶稣受难》）。 美第奇认为，青年可以穿着华丽的服装炫耀财富，也可以以强调男性形象展现权力和力量。也可以拿着书强调自己是知识分子。但是他的选择是拿着画作的艺术赞助者的样子。画家似乎想把当时佛罗伦萨上流社会向往的美好理想融入到这幅画中。这暗示着只有懂得艺术的有教养的人才能成为佛罗伦萨的主宰。 波提切利画了很多包含神话或圣经故事的大型画作。而肖像画只剩下10多幅。这幅画之所以昂贵，是因为它是代表文艺复兴黄金期的画家的名声、他的肖像画的稀缺性、包含时代理想的主题、美第奇家族的男人肖像。而且，几乎40年来，波提切利的杰作只在世界主要美术馆展出，从未上市过。这是一部足以激发富豪收藏家的占有欲的名作。

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