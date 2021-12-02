韩国11月出口额史上首破600亿美元大关…预计全年业绩将创历史新高. December. 02, 2021 07:44. by 周愛眞 jaj@donga.com. 韩国上月的出口额历史上首次突破了600亿美元大关。预计今年年出口业绩将超过6000亿美元，创历史新高。 据韩国产业通商资源部1日透露，11月的出口额为604.4亿美元，比去年增加了32.1%。月出口额自2013年10月首次突破500亿美元后，时隔8年零1个月再次突破了600亿美元大关。之前的最高业绩是今年9月的559.2亿美元。出口同比连续13个月呈增加趋势。 在15个主要品种中，13个品种的出口有所增加。船舶（237.6%）、石油制品（125.5%）、电脑（73.5%）、石油化学（63.0%）、钢铁（45.9%）、半导体（40.1%）等企业的增长率均超过了两位数。对中国（27.1%）、美国（22%）、欧盟（18.9%）、东盟（32.8%）四大市场的出口均大幅增长。特别是，对中国和东盟的出口首次分别突破150亿美元和100亿美元，创下了历史最高纪录。 据产业部预测，今年年出口和贸易规模也将达到历史最高值。以1~11月累计为准，出口额为5838亿美元，是同期最高出口额。预计到12月中旬年出口额将突破6000亿美元大关。

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