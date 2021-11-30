服从的领导. November. 30, 2021 07:25. . 斯巴达国王阿格西劳斯（即阿格西劳斯二世）引领斯巴达王朝全盛期的国王，同时他也亲眼见证了斯巴达走向没落。他一生为斯巴达的光荣驰骋于战场。阿格西劳斯是一个特别的斯巴达人。他身材矮小，也许是因为先天的原因而跛脚。在如果不是身形健壮的孩子就不抚养的斯巴达，很难正常成长，或许因为是王子，还是因为同父异母的哥哥继位成为国王，甚至放弃了王子的地位，所以他才以得在斯巴达成长。 他自称是平民，还进入了王孙不会去的学校“Agoge”学习。不顾身体上的不利条件，阿格西劳斯以特别的努力和斗志成为了最优秀的战士。同学中没有人赢过他。即使到了老年，他还在斯巴达军队的最前面举着长矛战斗。他是一名出色的战士，出色的战术家和最高指挥官。 希腊历史学家西诺•冯表示：“阿格西劳斯与其他王子不同，他毕业于以斯巴达式教育闻名的Agoge，因此学习了服从心。” 这个指责很有意义。大家都说，要想成为优秀的领导，就要理解部下、百姓、被使唤人的苦衷。理解在这里是指什么样的行为呢？一到选举季节，所有的参选人都会带头去找困难的人、心怀怨恨的人，并表示“我理解你们的痛苦”。他们可能真的认为他们能理解。 希腊著名思想家、哲学家苏格拉底的弟子色诺芬对领导能力非常感兴趣，并留下了很多优秀的著作。作为他称赞的领导人，阿格西劳斯的品德不是理解之心。色诺芬认为，领导人的资格条件是服从心。懂得服从的人才能让别人服从。我们的社会不缺少不懂理解的领导人，但很难看到服从的领导人。不仅不服从，还举出历史、民生、使命、各种理由，堂堂正正地拒绝服从，并把它当作领导的能力。色诺芬看到了服从的国王，我们什么时候能看到呢？

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