张禹珍/林钟勋组合首次打进世乒赛男双决赛，创造韩国乒乓球历史. November. 30, 2021 07:25. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 张禹珍（26岁）和林钟勋（24岁）作为韩国男子乒乓球选手，历史上首次登上了世界乒乓球锦标赛男子双打决赛舞台。 29日，在美国休斯敦举行的世乒赛男子双打半决赛中，世界排名第16位的张禹珍/林钟勋组合以3-1（8-11、11-4、11-9、11-7）战胜了日本组合宇田幸矢/户上隼辅，晋级决赛。在上月举行的亚洲锦标赛决赛上，两位选手曾以1比3负于对手。但仅过一个月，他们就在更大的舞台上成功一雪前耻，将自己的名字载入了韩国乒乓球的历史。 张禹珍说：“比起每场比赛都有负担，似乎是在享受中度过的。我们一定会为韩国乒乓球带来金牌。”林钟勋自信地说：“决赛对手瑞典组合两次战胜中国队晋级，气势很好，但在大赛上我们取得了比他们更好的成绩。” 曾指导过两位选手的KGC人参公社主教练崔贤镇分析表示：“双打，右撇子和左撇子组成组合是比较有优势的，两人确实很合适”，“左撇子的林钟勋接发球的时候通过强大的反手为下一拍创造优势，而习惯用右手的张禹珍则通过其自身优点强大的正手击球制造决胜良机，以此来一决胜负。” 韩国男子乒乓球队从1987年新德里世乒赛的安宰亨/刘南奎组到2017年杜塞尔多夫世乒赛的李相洙/郑荣植组合，共获得8枚世锦赛男双铜牌。韩国最近一次在世乒赛上夺得金牌是在6年前的2015年苏州世乒赛混双比赛上，当时梁夏银（浦项能源）和许昕（中国）组成韩中双打组合夺得冠军。 决赛将于30日举行。韩国组合的对手是3比0完胜林高远、梁靖崑组合（第2位•中国）的克里斯蒂安•卡尔松/马蒂亚斯•法尔克组合（第31位•瑞典）。他们在8强赛上还战胜了中国的樊振东/王楚钦组合。胜负的关键在于如何迅速掌握，正手击球技术好的左撇子卡尔松和使用异质涂胶（前后涂胶种类不同，赋予球质、球速强烈变化的乒乓球拍）的右手将法尔克的不规则攻击。

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