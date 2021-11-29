韩国政府考虑实行青少年防疫通行证……家长的担忧加剧. November. 29, 2021 07:22. by 崔예나 yena@donga.com. 为加强防疫力度，实行青少年“防疫通行证”的可能性越来越大，学生和家长因此表示对事实上的“接种义务化”感到担心。 据《东亚日报》记者28日采访，教育部最近向防疫当局传达了关于加强防疫通行证的意见，建议限制未接种新冠疫苗的青少年参加100人以上活动和出入歌曲练习场等地。据悉，教育部表示，特别是在唱歌练习场，学生们在期末考试结束或寒假时经常去，因此必须加强防疫。 青少年防疫通行证适用对象和方式将于29日公布。教育部计划以此为契机积极宣传少儿和青少年的疫苗接种。这与之前强调的“疫苗接种是自主决定事项”截然不同。最大的原因是，实行分阶段恢复日常生活和全面上学后，学生确诊人数正在增加。特别是在高中，接种率高的高三学生和接种率不高的一、二年级学生之间的确诊率相差很大。因此，政府的方针是尽快扩大疫苗接种。 但是，对于青少年防疫通行证的适用，家长的担忧依然存在。目前仍然有“不知道能否给孩子注射疫苗”的反应。仁川一名女小学生的家长说：“我在第二剂接种时也发烧，月经周期发生变化，很辛苦。给刚开始初潮的孩子接种疫苗，我感到害怕。”

한국어