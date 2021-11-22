米饭就是天. November. 22, 2021 07:18. . “天地万物皆奉天。因此，以天食天，乃宇宙常理。” ——东学第二代教主崔时亨 为了挑一句句子，我非常苦恼。从小说、诗歌等文学作品到专业书籍，书中的许多句子在脑海中盘旋。但最后挑选的是1885年东学教主崔时亨所说的“以天食天”。简单地说，就是说“米饭就是天”。 此话的意思，是说东学革命始于饥饿，而改变东学主体——民众之心的是米饭。对于饥饿的民众来说，米饭就是天。被剥夺了天的民众只好发动东学。对我们民族来说，米饭就像天一样重要。所以我们说：“靠吃饭活着”，会经常问：“吃饭了吗?”孤单的时候，会想念妈妈的一碗热腾腾的饭。 即使在大米过剩成为问题的现在，“米饭就是天”的说法仍然有效。因为韩餐的根本就是大米。如果没有米饭，我们能吃到我们引以为傲的泡菜、酱蟹、野菜、大酱汤吗?体现韩国认同感的韩餐，最终是从米饭开始的。30岁出头的我迷上了韩餐，一直被困在韩餐里活到今天。可以说，我一生的职业——韩餐功夫，也是从米饭开始的。一直以来，不知疲倦地围绕蔬菜、肉类、海洋食品以及发酵食品等，写出各种有关韩餐的文章，其基础就是米饭。因此，每当听到韩国人的饮食习惯变成以面粉为主、大米消费量达到历史最低值的消息时，就会深深感到担忧。因为我害怕，如果米饭消失，韩国料理就会消失。 我认为，一旦米饭消失，就是民族认同感消失的日子。是的，米饭就是天。

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