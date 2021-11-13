就算是6个月的任期，有嫌疑的经济首席秘书也不合适. November. 13, 2021 07:09. . 经确认，被任命为文在寅政府青瓦台新经济首席秘书的前产业通商资源部能源资源室室长朴元柱，作为“月城核电站一号机经济性评价造假疑惑”事件的主要嫌疑人，目前仍在接受检察机关的调查。正在调查该事件的大田地方检察厅即将决定是否起诉朴元柱，有人指出，青瓦台强行进行人事安排是不妥当的。 朴元柱16次出现在检察机关以滥用职权嫌疑起诉前产业部长白云揆等人的公诉状上。起诉书中指出，他是“产业部负责月城一号机提前关闭及运行中断业务的实务负责人”。他在2018年4月与能源资源室科长郑某的电话中喝斥道：“那些人（韩国水力原子力职员）为什么总是说有经济价值呢？”“在现政府任期内，一号机能转起来吗？”韩国水力原子能职员也通过免提电话听到了这一发言。检察机关认为，朴元柱根据白元揆的指示，介入了反对政府脱离核电站政策的前韩国水力原子能社长李官燮的辞职施压。 青瓦台一名有关人士表示，“朴（元柱）首席秘书没有被起诉，检察机关调查审议委员会也曾劝告中断调查”，认为这一人事安排没有问题。但检察机关并没有对朴元柱做出起诉与否的判断，并没有做出不起诉处分。在起诉与否明确之后再进行人事变动，不是也可以吗？而且，检察调查审议委员会今年8月劝告不起诉和中断调查的，是白云揆涉嫌韩国水力原子能1481亿韩元的渎职教唆，而不是朴元柱相关事件。因此有人批评，青瓦台是不是在向将决定是否起诉朴元柱的检察机关提示方针。 就算是情况紧急、任期只剩下6个月的人事安排，把正在接受检察机关调查的嫌疑人提拔到青瓦台要职，也不能看作是正常的人事安排。如果事先知道上述事实还强行进行人事安排，就是没有常识，如果是不知情，就暴露出了人事检验存在重大漏洞。文在寅总统应立即撤销对朴元柱首席的任命。

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