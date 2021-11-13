鸟之路. November. 13, 2021 07:09. . 鸟不羡慕我们。但是我们常常羡慕鸟。羡慕之情，是在我没有、别人却拥有我所希望的东西的时候产生的。既没有钱、也没有车的鸟，有什么好羡慕的？有。鸟有我们所没有的东西。它有翅膀，有飞翔，有天空，有自由。鸟类可能不会认为自己是自由的。但是我们羡慕鸟。准确地说，与其说是羡慕鸟，不如说是羡慕展翅飞翔的自由。从令人羡慕的东西来看，自由无疑是一种珍贵的品德。 我们总是在走路。有单独允许人行走的人行道，有单独的步行通道，还有右侧通行的法则。通过公共教育成为上班族，生孩子，也是按照既定的路线行事。看不见的路，看到的路重叠反复，成就了人的人生。但这条路有时令人窒息。走别人说“这边好”“应该走这里”的路，也让人感到疑惑。 这位诗人好像也有过这样的时候。双腿被困在地上的诗人抬头望着天空。他所能做的就是举起手指，指着鸟的痕迹。相反，鸟儿却毫无阻滞地飞起。没有路也不在乎。其实鸟只是一种象征，一种契机。我们看到的不是鸟，而是想要自由飞翔的自己。 文学评论家

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