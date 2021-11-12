韩国开发研究院也劝告“选择性援助”，执政党中断小伎俩的强行援助吧. November. 12, 2021 07:27. . 国策研究机构韩国开发研究院（KDI）昨天指出，“相比扶扬景气，明年的财政政策更宜集中在对受害阶层的选择性援助和转变经济结构等处。”即，相比共同民主党接受其总统候选人李在明的要求，推进明年1月向全体国民分发补助，不如集中援助新冠疫情的直接受害者——弱势群体。韩国开发研究院劝告，应该积极控制国家债务的快速增长速度。 KDI通过《下半年经济展望》报告提出的意见是，虽然出口增长势头最近有所放缓，但通过阶段性恢复日常生活，消费开始呈现恢复趋势，因此，现在应该提高财政政策的效率。报告认为，在通货膨胀的忧虑增大的情况下，如果向全体国民发放补助，只会助长超过3%的物价上涨率，景气扶持效果不会太大。 但是，共同民主党制定了明年政府预算案中没有的“与新冠疫情相关的全体国民恢复日常防疫补助项目”，正在强力推进向每个国民发放25万韩元的方案。政府要求将今年剩余时间将征收的12.09万亿韩元预算推迟到明年，以便筹措相应资金。经济副总理洪楠基表示：“税收法有暂缓执行的条件。政府擅自推迟征收会违反法律，因此很难。”但共同民主党却表示，“违反法律的主张是假新闻”，摆出一副要强行推进的架势。 政府和执政党围绕总统候选人竞选承诺的履行而扩大预算案的行为是否违反《公职选举法》？面对在野党的提问，中央选举管理委员会前天表示：“在选举临近之时，应尽量克制有可能产生偏颇影响的国家机关行为。”这是委婉地表示有违法的可能性。但是，共同民主党却在补助前面加上“防疫”字样，把它解释为对“国民使用了近500天、今后还要使用的口罩”的补助，企图蒙骗国民的眼睛。 因为总统候选人的一句话，执政党就超越法律修改预算案，这无异于降低世界排名前十的经济大国地位的扰乱国家秩序的行为。共同民主党应该中断通过预算粉饰的全体国民补助的推进，首先要找出能够帮助处于新冠疫情损失补偿死角地带的弱势群体的方法。

한국어