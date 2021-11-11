暂时松了口气，1.87万吨中国尿素将入境国内救急. November. 11, 2021 07:22. by 崔智善 aurinko@donga.com. 中国政府向韩国政府通报说，将正常执行与韩国企业签订合同的1.87万吨尿素的出口程序。若这批尿素正常到货，可以满足韩国国内2至3个月的需求。其中1万多吨车用尿素最早将于本月末至下月初进入国内。虽然暂时解决了尿素溶液紧缺事态的燃眉之急，但是中国并没有中断尿素溶液的出口前检验制度，因此中国产尿素溶液的进口能否持续顺利进行还是未知数。 韩国外交部10日表示：“为了尽快启动中国产尿素的进口程序，通过多种渠道同中方进行了沟通，结果确认将执行韩国企业已签订合同物量（1.87万吨）的出口程序。”从出口前的检查申请到检查结束大约需要2周的时间，考虑到这一点，从本月末到下月初，合同量可以进入国内。外交部表示，在1.87万吨尿素中，有700吨已申请出口前检查，其中A公司进口的300吨车用尿素已完成检查，将于下周返抵达韩国。 但有观测认为，中国实际上已经停止了尿素出口，因此今后供求将很难完全恢复到以前的水平。外交部的一位官员表示：“可以理解为（出口程序）在短期内已经恢复正常。”

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