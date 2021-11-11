“确认会拍摄《鱿鱼游戏》第二季，李政宰将回归”. November. 11, 2021 07:23. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “我认为《鱿鱼游戏》第二季一定会出现。（主人公）奇勋（李政宰）将会回归。” Netflix（奈飞）的原创电视剧《鱿鱼游戏》在全球广受欢迎，导演黄东赫日前正式宣布将制作第二季。 据《美联社》报道，8日（当地时间），黄导演在美国洛杉矶由奈飞主办的活动中表示：“有这么多的压力，这么多的需求，这么多对第二季的爱。所以我几乎觉得你让我们没有选择”，“脑子里已有某种程度的构想。”他接着补充说：“只是第二季什么时候会出来，具体有什么计划，现阶段还不能说。但是我可以保证奇勋会回来为世界做些事情。”在此期间，对于关于第二季制作的提问，黄导演一直回避明确回答，“（因为压力太大）可能要戴假牙。”他曾表示，“在制作《鱿鱼游戏》的过程中，因为太辛苦，牙齿掉了6颗。” 黄导演和李政宰、朴海秀、郑浩妍等《鱿鱼游戏》主演们为了参加奈飞准备的“鱿鱼游戏特别脚本”等宣传活动，正在洛杉矶进行访问。李政宰在美国的街头非常有名，人们几乎都能认出他。在当天的活动中，李政宰说：“在美国，人们路过时会打招呼说‘你好’。这是令人吃惊的事情。真不知道该如何应对这些关爱。”郑浩妍在洛杉矶机场见到了第一个粉丝。他是出入境管理所的工作人员，要求她签名。朴海秀为了和世界粉丝们沟通，还专门开通Instagram账号，并上传了和李政宰、李秉宪、郑浩妍一起拍摄的照片 国内外知名社区和YouTube上都上传了第二季假想剧本、合成影像制作的预告片等，对第二季的期待很高。网民们纷纷预测说，第二季将成为介绍鱿鱼游戏的老大面具男Frontman(李秉宪饰)因何种原因成为Frontman的《鱿鱼游戏：Frontman的源起》，正在享受“猜测第二季内容”的乐趣。 《鱿鱼游戏》在公开的4周内就在全世界有1.42亿个账号观看，创造了奈飞历史上的最高收视纪录。剧中演员们穿过的绿色运动服、焦糖饼（椪糖游戏）、“一二三木头人”游戏等在世界各地大受欢迎，掀起了《鱿鱼游戏》综合症。

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