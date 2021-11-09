朝野政党全都嚷嚷着数十万亿韩元并相互指责的民粹主义选举. November. 09, 2021 07:12. . 共同民主党总统候选人李在明前天表示：“听说今年超额税收将达到40万亿韩元左右。难道富国里的贫穷国民是稳妥的吗？”这话针对的是反对向全体国民发放灾难补助的国民力量党总统候选人尹锡悦。对此，尹锡悦表示：“新政府上台100天内，将投入50万亿韩元，（原则上全额）补偿政府限制营业带来的（个体户等）损失。”国会第一、第二大党候选人互不相让，约定注入数十万亿韩元资金。 首先，李在明关于今年超额税收达40万亿韩元、“国家库房已经爆满”的主张是牵强的。今年赤字国债发行规模超过100万亿韩元。既然生活富足，为什么还要发行国债？而且，31万亿韩元已经用在了第二次补充预算上。虽然预计还会增收10万亿韩元左右，但要用这些钱偿还国债，还要对损失补偿之外的行业进行支援。按照李在明的主张，要想分给全国国民至少30万∼50万韩元，就需要15万亿∼20万亿韩元，发行国债是不可避免的。“富国穷民”是典型的民粹主义说法。 尹锡悦一直针对李在明说：“恶性民粹主义是税金掠夺。此次大选是合理主义者和民粹主义者之间的斗争。”但他又通过媒体采访，作出了“100天内投入50万亿韩元”“全额补偿”等承诺。如果要筹集50万亿韩元，无论是发行国债还是从其他地方筹集资金，却根本不知道从哪里、如何筹集资金。他们只是解释说：“将损失指数化、等级化，并根据原则进行补偿。”在不考虑国家财政状况的情况下，滥发数十万亿韩元的承诺，他与李在明的言行没有任何区别。 韩国的国家债务明年将突破1000万亿韩元。国会预算政策处预测到2029年将突破2000万亿韩元。据最近经济合作与发展组织的报告，2030∼2060年韩国的潜在增长率为0.8%，在成员国中最低。相反，在国际货币基金组织分类为发达国家的35个国家中，韩国今后5年国家债务的增加速度最快。如果经济增长率垫底，债务增速第一，国家会变成什么样子？这种情况下，难道还要无视国家未来的暗淡前景，高喊“发放数十万亿韩元资金”吗？

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