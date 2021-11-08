梦想的便利店. November. 08, 2021 07:23. . “想要像公主一样优雅、柔弱地生活着的我，成为了那个可怕的大韩民国大妈（大婶），现在经营便利店，正在成长为坚强的女人。”―玄美淑《便利店别曲》首句 每个人因各自不同的缘由开了便利店。虽然非常羡慕（看起来）能随意吃饼干和冰淇淋的超市家的儿子，但下定决心“长大后要成为超市主人！”的朋友并不多。未来的希望一栏总是写下医生、教师、科学家等职业。有人失业了，有人觉得附近便利店很红火， 也有人尝遍了人间的酸甜苦辣，偶然…百万个便利店里有百万个波折。 因早晚销售额又哭又笑，和动不动就冒失地发条短信不来上班的兼职生发生口角，有时被顾客的粗鲁话语所伤，坐在收银台角落里咬一口过期的三角紫菜包饭，强忍着眼泪，但是依靠自己的力量生活的今天，我总是很感谢。在这里可以捞到月租，可以给妈妈零花钱，还可以拼命赚到孩子们的学费，对一颗豆粒大小的果实心存感激。 就这样，我们以便利店大婶、大叔的身份生活。谁都那样生活。虽然与小时候的梦想相去甚远，但是抱着希望总是在人行道另一侧的微弱期待，在我选择的位置上寻找意义。信号灯何时会改变？渐渐地开始接受我现在站的地方是不是命运的位置，并以熟悉的断念接受今天。 只是现在有了新的梦想。全家人的健康梦想、希望生意再好一点的梦想，虽然我的梦想已经破灭，但子女们的梦想依然如故。正如某位诗人所说，他梦想着“即使爱，也不失去自己的灵魂”。便利店窗外星星在闪闪发光。希望你的梦想也安稳。

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