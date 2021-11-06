尹锡悦成为国民力量党总统候选人，从文在寅的“我们尹总长”到反文先锋. November. 06, 2021 07:11. by 崔惠? herstory@donga.com. 随着前检察总长尹锡悦5日被确定为国民力量党总统候选人，他与文在寅总统的缘分备受关注。这是因为，在文在寅政府上台的同时，尹锡悦被任命为首尔中央地方检察厅检察长，文在寅总统称他是“我们的尹总长”，并亲自递给他检察总长任命书，但现在他却成了谋求政权更迭的先锋。如果文在寅和尹锡悦举行会晤，将是两人时隔2年4个月再次见面。 2017年5月，文在寅将时任大田高等检察厅检察官的尹锡悦提拔为首尔中央地方检察厅检察长。尹锡悦不仅对已被拘留的前总统朴槿惠展开调查，还阵头指挥对前总统李明博和前大法院院长梁承泰进行拘留，站在了所谓“清算积弊”的最前沿。2019年6月，文在寅又提名尹锡悦为检察总长。 然而，随着尹锡悦着手调查前法务部长曹国，他与政府和执政党的关系也开始出现裂痕。此后，随着前法务部长秋美爱就任，对尹锡悦发动调查指挥权，并把他移交惩戒委员会等，双方出现了前所未有的矛盾。对于尹锡悦在“秋-尹矛盾”中被认为会成为在野阵营的总统候选人，文在寅直到今年年初还称他为“文在寅政府的检察总长”，但10个月之后，尹锡悦当选在野党总统候选人成为了现实。 青瓦台上个月26日同执政党共同民主党总统候选人李在明举行会晤后表示：“如果（在野党）候选人提出（会晤）要求，将予以考虑。”执政圈一名有关人土表示：“即使举行会晤，也很难进行深入的讨论。”

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