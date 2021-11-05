RCEP明年1月生效……日本：“期待与韩国、中国的首个自贸协定”. November. 05, 2021 07:30. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 随着中国、日本等10个国家之间的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）将从明年1月起生效，日本国内出现了对搞活经济的期待。有预测认为，随着RCEP的生效，日本国内生产总值将增长2.7%。韩国虽然也在RCEP上签了字，但由于国会还没有批准，没有被包括在明年1月生效的国家之中。 日本外务省3日宣布：“随着澳大利亚和新西兰2日批准RCEP，RCEP生效的条件已经充分”，“从明年1月1日起，RCEP将在日本、中国、澳大利亚、新西兰、新加坡、越南、泰国、文莱、柬埔寨、老挝等10个国家生效。”包括韩国在内，印度尼西亚、马来西亚、缅甸、菲律宾等5个国家尚未提交批准文件。 RCEP是成员国之间相互降低关税以活跃区域内贸易的多国间自由贸易协定。如果15个签署国全部完成批准程序，RCEP将成为比没有美国参与、有11个国家签署的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）规模更大的世界第一大自贸协定。以2019年为准，成员国整体贸易规模达5.6万亿美元（约6600万亿韩元，占全球31.9%），国内生产总值达26万亿美元（30.8%），人口22.7亿人（29.7%）。RCEP是包括韩中日三国、今后发展潜能巨大的东盟在内的自贸区，因此备受关注。 日本政府发言人、官房长官松野博一4日在记者会上表示：“随着世界经济增长中心地区与我国连接，将为经济增长作出比现在更大的贡献。（日本）将发挥主导作用。” 《日本经济新闻》分析说：“日本与韩国和中国签订的第一个自贸协定将开始启动。预计将带来将日本国内生产总值提高2.7%左右的效果。”《读卖新闻》报道说：“参加国对经济复苏的期待越来越大，同时对想要在亚太地区贸易领域掌握主导权的中国的警戒心也越来越高。” 印度也曾试图参与RCEP，但在最终签名时置身在外。印度在与中国的贸易中饱受逆差困扰，担心廉价的中国产品的攻势会更加猛烈，所以决定不参与。

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