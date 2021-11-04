岸田会见拜登，未与文在寅会面. November. 04, 2021 07:23. by 布达佩斯=朴孝穆记者、东京=常驻记者 朴亨俊 tree624@donga.com,lovesong@donga.com. 文在寅总统和日本首相岸田文雄未能以联合国气候变化框架公约第26次缔约方大会（COP26）为契机举行首次会晤。就日本帝国主义强占时期慰安妇及强征受害者的解决方法，韩日政府仍处于平行状态，因此有预测认为，文在寅在任期末期很难找到韩日关系的动力。 当地时间2日，文在寅出席了在英国格拉斯哥举行的COP26最后一项活动——由美国总统约瑟夫·拜登主导的“限用甲烷国际约定仪式”。原先有预测认为岸田也将参加该活动并与文在寅相遇，因此青瓦台曾考虑过韩日首脑间短暂会晤或简单会谈的可能性。但岸田没有出席活动，而是作了主旨演讲，并与英国首相鲍里斯·约翰逊、澳大利亚总理斯科特·莫里森、越南总理范政明举行了会谈。岸田还与拜登进行了短暂的交谈。《日本经济新闻》报道说：“美日首脑达成协议，决定在年内举行（岸田首相）早期访美和美日首脑会谈。” 相反，文在寅目前仅在10月15日给岸田打了祝贺就任首相的电话。青瓦台一有关人士表示：“两位首脑的行动路线没有重叠，会面时间也不够。”据介绍，当天，文在寅离开格拉斯哥前往最后一站匈牙利，岸田在格拉斯哥停留的时间也只有8个小时，所以两人没能见面。韩国总统国民沟通首席秘书朴秀贤3日参加YTN电视节目时表示：“这次能会面固然好，但总会有见面的时候，正在走向那条路”，“全球多边会议上有气候危机、供应链问题等诸多热点，在会上集中处理日本问题，会分散多边会议的特点和本质。” 但分析认为，岸田此次COP26大会是其在国际外交舞台上首次亮相，与美国等主要领导人会面，唯独未能与文在寅会面，这反映了因历史问题而冷却的韩日关系。岸田在上个月15日与文在寅通话时，也坚持要求韩国政府解决历史问题等原有立场，预告了韩日关系将面临严峻局面。

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